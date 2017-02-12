Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/02/2017 07:38

Ankara'da zincirleme kaza yaralÄ±lar var

trafik kazasÄ±

Ankara'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda ODTÃœ kavÅŸaÄŸÄ±nda 7 araÃ§ birbirine girdi. Kaza sonucunda 4 kiÅŸi yaralandÄ±

BaÅŸkentte EskiÅŸehir yolu üzerindeki ODTÜ kavÅŸaÄŸÄ±nda 7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 1'i aÄŸÄ±r olmak üzere 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Sürücüsünün ismi öÄŸrenilemeyen 20 KT 330 plakalÄ± kamyon EskiÅŸehir yolu Ankara istikametine ilerlerken aynÄ± yönde giden Mutlu B. idaresindeki 06 REA 62 plakalÄ± otomobile ve ardÄ±ndan TuÄŸçe T. idaresindeki 06 TT 323 plakalÄ± otomobile çarptÄ±. Kaza yapan araçlarÄ± fark edemeyen 4 araç da kazaya karÄ±ÅŸtÄ±. Zincirleme kazada 1'i aÄŸÄ±r 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Kaza sonrasÄ± bölgeye çok sayÄ±da ambulans sevk edildi. YaralÄ±lar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Kazalara karÄ±ÅŸan araçlar çekicilerle götürüldü. BüyükÅŸehir Belediyesine ait ekipler de kavÅŸakta temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

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