TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya 1 milyon 800 bin liralÄ±k darbe

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya Ã¶nemli gelir kaynaÄŸÄ± saÄŸlayan kaÃ§ak sigara organizasyonuna operasyon dÃ¼zenledi. Operasyon sonucunda 9 kamyon kaÃ§ak sigara ele geÃ§ti

Terör örgütü PKK'nÄ±n yurda kaçak sigara sokarak büyük kentlerde piyasaya sürdüÄŸü istihbaratÄ± üzerine, Ä°stihbarat, KaçakçÄ±lÄ±k ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri koordineli çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Yürütülen teknik ve fiziki takipte, örgütün Ä°stanbul'a getirdiÄŸi yüklü miktardaki sigaralarÄ± Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki iÅŸyeri ve depolara gizlediÄŸi belirlendi.

Tespit edilen 26 adrese sabah saatlerinde KaçakçÄ±lÄ±k Åžube, Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri polis helikopteri eÅŸliÄŸinde operasyon baÅŸlattÄ±. 10 zÄ±rhlÄ± aracÄ±n da bölge güvenliÄŸi aldÄ±ÄŸÄ± operasyonda sigara kaçakçÄ±lÄ±k olayÄ±na karÄ±ÅŸan 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸyeri ve depolarda yapÄ±lan aramalarda Ä°stanbul'da piyasaya sürülmeye hazÄ±rlanÄ±lan 9 kamyon kaçak sigara ele geçti. KaçakçÄ±lÄ±kta kullanÄ±lan 6 araca el konulurken 26 iÅŸyeri de mühürlendi. SoruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸü bildirilirken, ele geçen sigaralarÄ±n 1 milyon 800 bin lira deÄŸerinde olduÄŸu bildirildi.