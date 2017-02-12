Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/02/2017 07:44

Sendika genel baÅŸkanÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ± saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Fahrettin YokuÅŸ

Kamu-Sen'e baÄŸlÄ± TÃ¼rk BÃ¼ro-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Fahrettin YokuÅŸ baÅŸkent Ankara'da kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Dün akÅŸam saatlerinde meydana gelen olay sonucunda  YokuÅŸ evin önüne geldiÄŸi sÄ±rada kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸilerce silahla ateÅŸ edildi. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da yokuÅŸ yara almazken kurÅŸunlardan birisinin isabet ettiÄŸi ÅŸoförü ise yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Temizer’in hayati tehlikesi yok. Olaydan sonra Ankara emniyet asayiÅŸ ÅŸube müdürlüÄŸü Cinayet büro ekipleri çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. SaldÄ±rgan veya saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± için arama baÅŸlatÄ±lÄ±rken, bölgedeki güvenlik kameralarÄ± da incelemeye alÄ±ndÄ±.

KAMU-SEN GENEL BAÅžKANI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Kamu-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Ä°smail Koncuk, bir açÄ±klama yaparak saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayÄ±p, lanetledi. Fahrettin YokuÅŸ’a geçmiÅŸ olsun dileklerini iletip provakasyon uyarÄ±sÄ± yapan Ä°smail Koncuk, "Tüm camiamÄ±z Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiÄŸi bugün yaÅŸanan bu menfur olayÄ± sükunetle deÄŸerlendirmeli, her türlü provokasyona dikkat etmelidir. Ä°nanÄ±yorum ki, emniyet tarafÄ±ndan gerekli tedbirler alÄ±nacak ve saldÄ±rganlar en kÄ±sa zamanda bulunacaktÄ±r. Hükümetin de saldÄ±rganlarÄ±n bulunmasÄ± için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Türkiye’nin içinden geçtiÄŸi bu hassas dönemde karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan fayda bekleyen provokatif gruplar tarafÄ±ndan bu tip saldÄ±rÄ±lar yapÄ±labilir. CamiamÄ±z bu konuda çok dikkatli olmalÄ± provokasyonlara dikkat etmelidir" dedi. 

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