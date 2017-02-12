ÅžiÅŸli'de korkutan yangÄ±n Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de bulunan bir apartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucunda Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

ÅžiÅŸli'de üç katlÄ± bir apartmanÄ±n çatÄ±sÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Olayda 1 kiÅŸi dumandan etkilendi.KuÅŸtepe Mahallesi YeÅŸilce Caddesi'ndeki bir evin çatÄ±sÄ±nda saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. KÄ±sa sürede alevler bütün çatÄ±yÄ± sararken vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. ÅžiÅŸli, Seyrantepe ve BeyoÄŸlu Ä°tfaiye AmirliÄŸine baÄŸlÄ± ekipler kÄ±sa bir süre içerisinde olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ekipleri yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sÄ±rasÄ±nda mahalle sakinlerinin cep telefonlarÄ±yla yaÅŸananlarÄ± kayÄ±t etmesi ise dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinin yangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± esnada binada vatandaÅŸlarÄ±n bulunduÄŸunu iddia etmesi üzerine itfaiye ekipleri arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda bina içerisinde bir vatandaÅŸ baygÄ±n bir ÅŸekilde bulundu. Ä°tfaiye ekipleri baygÄ±n vatandaÅŸÄ± bina içinden çÄ±kararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan müdahalenin ardÄ±ndan kendine gelen vatandaÅŸ hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.YangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ sebebinin tespit edilmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.