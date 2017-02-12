Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/02/2017 08:26

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± o yasak ikinci duyuruya kadar ilan edildi

korukÃ¶y mahallesi

Mardin Nusaybin'dki KorukÃ¶y mahallesinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Nusaybin Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± Koruköy Mahallesi'nde ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±yla ilgili Mardin ValiliÄŸi'nce yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ÅŸöyle denildi:

"Ä°limiz Nusaybin Ä°lçesine baÄŸlÄ± Koruköy Mahallesinde Faaliyet Yürüten bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütü mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ±nÄ± bularak tahrip etmek, ÅŸüpheli görülen ÅŸahÄ±slarÄ±n ikametgahlarÄ±nda Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile koordineli bir ÅŸekilde arama yapmak maksadÄ±yla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilen bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla; 5442 SayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunun ilgili maddeleri gereÄŸince; 11 Åžubat 2017 Cumartesi günü saat 20.30 itibari ile Nusaybin Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan, Koruköy Mahallesi ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸtir. Söz konusu yasaÄŸa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n uymasÄ± kendi can ve mal güvenlikleri açÄ±sÄ±ndan önem arz etmektedir."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

ÅžiÅŸli'de yangÄ±n

ÅžiÅŸli'de korkutan yangÄ±n Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de bulunan bir apartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucunda Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

fÄ±rtÄ±na ve zirai don

Meteorolojiden o bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlara Ã¶nemli uyarÄ±

Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bazÄ± bÃ¶lgelerde etkili olacak fÄ±rtÄ±na ve zirai don olayÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±

Fahrettin YokuÅŸ

Sendika genel baÅŸkanÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ± saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Kamu-Sen'e baÄŸlÄ± TÃ¼rk BÃ¼ro-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Fahrettin YokuÅŸ baÅŸkent Ankara'da kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±