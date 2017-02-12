O illerde yaÅŸayanlar dikkat Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yasÄ±nÄ±z

Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 5 il Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, havanÄ±n ElazÄ±ÄŸ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, yarÄ±n sabahÄ±n ilk saatlerinden itibaren hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±; AdÄ±yaman'da ise çok bulutlu, bugün öÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve yükseklerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu olacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi belirtildi.SÄ±caklÄ±klarda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmediÄŸi, rüzgarÄ±n ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis ve pus ile buzlanma ve don görülebileceÄŸi kaydedildi.Bölgede mevcut kar örtüsünün yüksek olduÄŸu dik ve eÄŸimli yamaçlarda çÄ±ÄŸ düÅŸme riski bulunduÄŸu, vatandaÅŸlarla ilgililerin yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Kars sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 27 dereceyi gördü

Bu arada, DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, IÄŸdÄ±r ve AÄŸrÄ±'da aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, havanÄ±n gündüz parçalÄ± bulutlu ve akÅŸam saatlerinden sonra ise çok bulutlu olmasÄ± beklenen bölgede Erzurum, Ardahan, Kars, IÄŸdÄ±r ve AÄŸrÄ±'nÄ±n doÄŸu kesimlerinin gece saatlerinde aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.SÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bölgede, gece en düÅŸük hava sÄ±caklÄ±klarÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak üzere Kars'ta 27, Ardahan'da 26, AÄŸrÄ±'da 20, Erzurum'da 16, Erzincan'da 7, IÄŸdÄ±r'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ±n Tunceli'de 7, IÄŸdÄ±r'da 4, Erzincan'da 3, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak üzere Erzurum'da 3, AÄŸrÄ±'da 4, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 8 derece olmasÄ± bekleniyor.Kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± da AÄŸrÄ±'da 70, Erzurum'da 40, Kars'ta 28, Ardahan'da 18, IÄŸdÄ±r'da 8 ve Tunceli'de 4 santimetre ölçüldü.