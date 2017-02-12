Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/02/2017 12:06

Adana'da yakalanan DAEÅž'li terÃ¶ristler Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netim kadrosundaymÄ±ÅŸ

terÃ¶ristler

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda yakalanan iki terÃ¶ristin yÃ¶netim kadrosunda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Milli  Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) ve Adana Emniyet MüdürlüÄŸünün ortak çalÄ±ÅŸmasÄ±yla  Seyhan ilçesindeki bir otelde yakalanan ve terör örgütü DEAÅž'a üye olduklarÄ±  gerekçesiyle çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi mahkemece tutuklanan   Lübnan uyruklu Danimarka vatandaÅŸÄ± Mahamad Laban ile  Irak uyruklu Ä°sveç vatandaÅŸÄ± Mohammed Tefik Saleh'in , 10 gün süreyle yapÄ±lan sorgularÄ±nda önemli detaylara ulaÅŸÄ±ldÄ±. 

Ä°ngilizce ve Arapça tercümanlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sorgulanan iki ÅŸüphelinin  üzerinde çÄ±kan dijital malzemelerdeki örgütsel yazÄ±ÅŸma, görüÅŸme ve görsel  dökümanlarda inceleme yapan uzman polisler, Danimarka vatandaÅŸÄ± Laban'Ä±n  Avrupa'dan örgüte para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±, Ä°sveç vatandaÅŸÄ± Saleh'in ise örgütte silah ve  teçhizat temini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.Laban'Ä±n, 2014 yÄ±lÄ±nda Suriye'ye giderken yanÄ±nda drone (uzaktan  kumandalÄ± hava aracÄ±) götürdüÄŸünü ve burada diÄŸer örgüt elemanlarÄ±na bunun  eÄŸitimini verdiÄŸi bilgisine ulaÅŸan polis, teröristlerin saldÄ±rÄ±ya geçmeden önce  havadan keÅŸif yaparak plan oluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirledi.

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