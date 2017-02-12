Adana'da yakalanan DAEÅž'li terÃ¶ristler Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netim kadrosundaymÄ±ÅŸ

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda yakalanan iki terÃ¶ristin yÃ¶netim kadrosunda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) ve Adana Emniyet MüdürlüÄŸünün ortak çalÄ±ÅŸmasÄ±yla Seyhan ilçesindeki bir otelde yakalanan ve terör örgütü DEAÅž'a üye olduklarÄ± gerekçesiyle çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi mahkemece tutuklanan Lübnan uyruklu Danimarka vatandaÅŸÄ± Mahamad Laban ile Irak uyruklu Ä°sveç vatandaÅŸÄ± Mohammed Tefik Saleh'in , 10 gün süreyle yapÄ±lan sorgularÄ±nda önemli detaylara ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ngilizce ve Arapça tercümanlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sorgulanan iki ÅŸüphelinin üzerinde çÄ±kan dijital malzemelerdeki örgütsel yazÄ±ÅŸma, görüÅŸme ve görsel dökümanlarda inceleme yapan uzman polisler, Danimarka vatandaÅŸÄ± Laban'Ä±n Avrupa'dan örgüte para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±, Ä°sveç vatandaÅŸÄ± Saleh'in ise örgütte silah ve teçhizat temini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.Laban'Ä±n, 2014 yÄ±lÄ±nda Suriye'ye giderken yanÄ±nda drone (uzaktan kumandalÄ± hava aracÄ±) götürdüÄŸünü ve burada diÄŸer örgüt elemanlarÄ±na bunun eÄŸitimini verdiÄŸi bilgisine ulaÅŸan polis, teröristlerin saldÄ±rÄ±ya geçmeden önce havadan keÅŸif yaparak plan oluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirledi.