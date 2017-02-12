Deprem araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ±ndan Ã‡anakkale iÃ§in flaÅŸ deprem aÃ§Ä±klamasÄ±

Deprem araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Ahmet Yakur, 6 Ocak sabahÄ± Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen depremde hasar gÃ¶ren kÃ¶ylerde incelemeler yaptÄ±

Deprem Tahmin ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi ile Türkiye ve dünyadaki sismik hareketlilik üzerine araÅŸtÄ±rmalar yapan deprem araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Ahmet Yakut, artçÄ± sarsÄ±ntÄ±larÄ±n 2 hafta kadar daha sürebileceÄŸini ancak ÅŸiddetinin 5,5'i geçmeyeceÄŸini söyledi.

VatandaÅŸlarla da görüÅŸerek bilgi alan Yakut, artçÄ± depremlerin bir süre daha devam edeceÄŸini söyledi. Yakut, "YaptÄ±ÄŸÄ±m elektro manyetik deprem dalgalarÄ± hesaplamalarÄ± vardÄ±. Burada yaÅŸanan 5.3 ya da 5.5 büyüklüÄŸündeki depremin üzerinde bir deprem ben ÅŸu an için beklemiyorum. Ama artçÄ± depremlerin devam edeceÄŸi belli. Çünkü burada bir fayÄ±mÄ±z var. GülpÄ±nar fayÄ± var. Bu faydan hariç kÄ±sa faylar da gözüküyor. Bu kÄ±sa faylar kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sürece diÄŸer faylarda bindirme enerjisi oluÅŸturacak. Ä°llaki bu kÄ±rÄ±lmalar devam edecek. Daha sonraki süreçte Behram, Ege Denizi, AyvacÄ±k açÄ±klarÄ± ya da Midilli arasÄ± bu depremlerin devamÄ±nÄ± getirebilir. O yüzden Ege Denizi açÄ±klarÄ±ndaki bundan sonraki her hareket önemli. Bu bölgede görünen en net fay GülpÄ±nar fayÄ±. Uzun, dikey bir fay. Ama depremlerin oluÅŸ yönüne baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda düÅŸey yani yatay ÅŸekilde bir deprem fÄ±rtÄ±nasÄ± gerçekleÅŸtirmekte. AyrÄ±ca bölgede uzun süreli bir sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± var. Tabi bu sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da bu depremlerde etkisi olabilir. Çünkü deprem dediÄŸimiz olay, yer altÄ± sularÄ±nÄ±n yer deÄŸiÅŸmesi, yani artmasÄ± ya da azalmasÄ± gibi faktörlerle de gerçekleÅŸebilir. Bu yüzden uzun uzadÄ±ya araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gereken bir süreç. Derin bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±za göre konuÅŸuyoruz, artçÄ±lar uzun bir süre devam eder. Kimi yerde artçÄ±larÄ±n 2 hafta, kimi yerde 1-1,5 ay devam ettiÄŸi görülmüÅŸtür. Bölge uzun safhalÄ± bir artçÄ± ÅŸok yaÅŸayacak. En az 2 hafta daha devam edebilir diye düÅŸünüyorum. Åžu an buranÄ±n yaÅŸayabileceÄŸi en büyük deÄŸer, araÅŸtÄ±rmalarÄ±ma göre, 5.3 olur. ArtçÄ±larÄ± da 4 altÄ± olur, 4.9 olur. HesaplamalarÄ±m bu" dedi.

"ALLAH KORUSUN Ä°ÇE DOÄžRU YIKILSA..."

Köyde binalarÄ±n da çok saÄŸlam olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yakut, "21'nci yüzyÄ±ldayÄ±z. Köyde binalarÄ±n hali ortada. SaÄŸlam yapÄ±larÄ±n ne kadar önemli olduÄŸunu bir kez daha görmemizi isterim. SaÄŸlam bina depremde gerçekten önemli. FayÄ±n kÄ±rÄ±lma hareketi önemlidir depremlerde. Ters fay mÄ± yoksa normal fay mÄ±? AtÄ±m hareketleri dediÄŸimiz kÄ±rÄ±lma yönleri önemlidir. Burada kÄ±rÄ±lma yönü gördüÄŸümüz kadarÄ±yla kuzeybatÄ±-güneydoÄŸu yönünde olmuÅŸ. Depremde yÄ±kÄ±lan evlere de baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda çoÄŸu taÅŸ ev olduÄŸundan, kÄ±rÄ±lma yönü de buna etki yapmÄ±ÅŸ ve dÄ±ÅŸa doÄŸru hep çökme yaÅŸanmÄ±ÅŸ burada. Bu da halk açÄ±sÄ±ndan ÅŸans. Allah korusun içe doÄŸru yÄ±kÄ±lsa, sabahÄ±n erken saatinde uyku sersemi bu deprem yaÅŸanÄ±yor. Bu taÅŸlarÄ±n insanÄ±n üzerine gelmesi can kaybÄ±na sebebiyet verirdi" diye konuÅŸtu.