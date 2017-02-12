Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/02/2017 14:20

YÄ±llar sonra yeniden tÃ¼p kuyruÄŸuna girdiler

tÃ¼p kuyruÄŸu

Samsun'da sÃ¼ren alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle doÄŸalgaz verilmezken vatandaÅŸlar tÃ¼p alabilmek iÃ§in uzun kuyruklar oluÅŸturdu

Smasun'da sürdürülen altyapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda doÄŸalgaz çelik ana hat borusunun dün saat 03.30'da zarar görmesi ardÄ±ndan kent merkezine henüz doÄŸalgaz verilemedi. Samsun Valisi Ä°brahim Åžahin, "Bu olumsuzluÄŸu Samsun halkÄ±na reva görenlere idari, adli tüm iÅŸlemler en yakÄ±ndan takip edilip gereÄŸi yapÄ±lacaktÄ±r. Samsun halkÄ±na geçmiÅŸ olsun" dedi.

Samsun'da dün saat 03.30 sÄ±ralarÄ±nda Tekkeköy Ä°lçesi'ndeki yapÄ±mÄ± devam eden altyapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda doÄŸalgaz çelik ana hat borusuna verilen zarar nedeniyle kent merkezindeki Canik, Ä°lkadÄ±m ve Atakum Ä°lçeleri'ne doÄŸalgaz verilemedi. Hasar nedeniyle SAMGAZ DoÄŸal Gaz DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. tarafÄ±ndan gaz akÄ±ÅŸÄ± kesilince çok sayÄ±da kiÅŸi maÄŸdur oldu.

Bölgede oturanlar tüp alabilmek için uzun kuyruklar oluÅŸtururken Ä±sÄ±nmak için elektirikli Ä±sÄ±tÄ±cÄ±lara yönenilmesi nedeniyle hatlarda oluÅŸan aÅŸÄ±rÄ± yüklenme nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri de görüldü. ÅžaklaÅŸÄ±k 600 bin kiÅŸinin oturduÄŸu bölgeye henüz doÄŸalgaz verilemedi.

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