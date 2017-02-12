GÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen rehine olayÄ±nda 17 saat geride kaldÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da 17 saattir devam eden olayda bir adam eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± rehin tutmaya devam ediyor

ÅžanlÄ±urfa'da cezaevi firarisi olduÄŸu iddia edilen kiÅŸi, otomobildeki eÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ± 17 saattir rehin tutmaya devam ediyor.ÅžanlÄ±urfa'da izinli olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Hilvan AçÄ±k Ceza Ä°nfaz Kurumuna geri dönmediÄŸi ileri sürülen Osman B., eÅŸi ve 4 çocuÄŸuyla bindiÄŸi ticari takside seyir halindeyken polis kontrolüne rastladÄ±. Polis ekiplerini görünce silahÄ±nÄ± çÄ±karan Osman B., taksi ÅŸoföründen durmamasÄ±nÄ± istedi. Ticari taksi, kurulan kapan nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 500 metre kaçabildi. Durdurulan taksinin ÅŸoförü ÅŸahsÄ±n dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanarak taksiden çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±. Taksi ÅŸoförünün kaçarak polise sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± üzerine ÅŸahÄ±s bu kez elindeki silahÄ± araçta bulunan eÅŸi ve çocuklarÄ±na doÄŸrulttu. Polislerden uzaklaÅŸmalarÄ±nÄ± isteyen ÅŸahÄ±s, aksi takdirde eÅŸini, çocuklarÄ±nÄ± ve kendisini öldüreceÄŸini söyledi. Bölgeye çok sayÄ±da polis ile psikolog gönderildi. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiÄŸi olayda çevrede geniÅŸ güvenlik tedbirleri alan polis, ÅŸahsÄ± ikna ederek rehineleri kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 17 saattir süren görüÅŸmelerde polisin yanÄ± sÄ±ra ticari taksi ÅŸoförünün de firari ÅŸahsÄ± ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, süren çabalara raÄŸmen ÅŸahÄ±s henüz ikna edilemedi.

ÅžahsÄ±n babasÄ± ile akrabalarÄ±nÄ±n çabasÄ± da sonuçsuz kaldÄ±.

AyrÄ±ca olay yerine emniyet ekipleri tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±lan Osman B.'nin babasÄ± ile çok sayÄ±da yakÄ±nÄ± da Osman B.'yi ikna edemedi. Ä°çerisinde bulunduÄŸu ticari aracÄ±n sahibinin de polis gözetiminde ikna çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

6 AYDIR FÄ°RARÄ°

EÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ± 17 saattir rehin tutan Osman B.'nin Hilvan AçÄ±k Ceza Ä°nfaz Kurumundan izinli olarak çÄ±ktÄ±ktan sonra geri dönmediÄŸi ve 6 aydÄ±r firari olduÄŸu bildirildi.

Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± müzakereci polislerin Osman B.'yi ikna etme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.