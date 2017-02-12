Son 1 haftada yakalanan gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± ÅŸok etti

Ege Deniziâ€™nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyon kapsamÄ±nda son 1 haftada toplamda 161 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±, 1 gÃ¶Ã§menin ise cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, 3-10 Åžubat tarihleri arasÄ±nda yaÅŸanan 5 göç olayÄ±nÄ±n tamamÄ± Sahil Güvenlik Ä°zmir ve Kuzey Ege Grup KomutanlÄ±klarÄ± sorumluluk sahasÄ± içinde gerçekleÅŸti. Sahil Güvenlik Ä°zmir ve Kuzey Ege Grup KomutanlÄ±klarÄ± sorumluluk sahasÄ± içinde bulunan; KuÅŸadasÄ±, SÄ±ÄŸacÄ±k, ÇeÅŸme, Dikili, AyvalÄ±k, AyvacÄ±k ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotalarÄ± üzerinde yoÄŸunlaÅŸan kontrol ve denetimlerde, gerçekleÅŸen 5 olayda; ÇeÅŸme, KuÅŸadasÄ± ve AyvacÄ±k bölgelerinde, 161 göçmen Türk karasularÄ±nda yakalandÄ±, 1 göçmenin cansÄ±z bedeni ise denizden alÄ±ndÄ±.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk sahasÄ± içinde bulunan; Didim, YalÄ±kavak, GümüÅŸlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotalarÄ± üzerinde yoÄŸunlaÅŸan kontrol ve denetimlerde ise 3-10 Åžubat tarihleri arasÄ±nda herhangi bir göç olayÄ± gerçekleÅŸmedi.

Sahil Güvenlik unsurlarÄ± tarafÄ±ndan karada tespit edilen 1 göç giriÅŸimi de jandarma birimlerine bildirilerek, önlendi. AyvacÄ±k bölgesinde gerçekleÅŸen göç olayÄ±nda, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurlarÄ± tarafÄ±ndan karada tespit edilen 42 düzensiz göçmen düzenlenen ortak operasyon ile jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan düzensiz göçün engellenmesi amacÄ±yla gerçekleÅŸtirilen faaliyetlerde; 1 Arama Kurtarma Gemisi, 45 Sahil Güvenlik botu, 16 SAGET, 4 DEGAK Timi ve 28 kontrol bottan oluÅŸan yüzer unsurlar tarafÄ±ndan 2 bin 73 saat seyir yapÄ±ldÄ±. 25 helikopter ve 9 uçak sortisi ile toplam 79 saat 15 dakika uçuÅŸ gerçekleÅŸtirilirken, 6 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafÄ±ndan 252 saat görev gerçekleÅŸtirildi.