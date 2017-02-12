ÅžiÅŸli'de hareketli saatler HDP'lilere polis mÃ¼dahale ediyor

Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de polis ekipleri izinsiz basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapmak isteyen HDP'lilere mÃ¼dahale etti

HDP Ä°stanbul Ä°l Örgütü üyesi bir grup, "15 Åžubat'tan OHAL'e Bütün Komplolara HayÄ±r" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak için ÅžiÅŸli Camisi önüne yürümek istedi.Polis, yürüyüÅŸün izinsiz olduÄŸunu belirterek gruptan daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Ekipler, uyarÄ±lara raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan gruba müdahale ederek 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.Polisin ÅžiÅŸli Camisi ve çevresindeki bekleyiÅŸi sürüyor.