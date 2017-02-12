CHP'nin referandum kampanyasÄ± Ä°zmir'de baÅŸladÄ±

CHP, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 'HayÄ±r' kampanyasÄ±na Ä°zmir'de baÅŸladÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna iliÅŸkin "HayÄ±r" kampanyasÄ±nÄ±n Ä°zmir ayaÄŸÄ±, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde start aldÄ±.

CHP'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu öncesi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "HayÄ±r" kampanyasÄ±nÄ±n Ä°zmir ayaÄŸÄ±, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde baÅŸladÄ±. Çok sayÄ±da CHP'linin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya; CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay SÄ±ndÄ±r, CHP Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Asuman Ali Güven, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, ilçe belediye baÅŸkanlarÄ±, CHP Ä°zmir milletvekilleri ve CHP'li yöneticiler katÄ±ldÄ±. Ellerine Türk bayraklarÄ± alan partililer, hep bir aÄŸÄ±zdan Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ± söyledi. Öte yandan, AK Parti'den CHP'ye geçen 20 üyeye de "HayÄ±r" rozeti takÄ±ldÄ±.

"SON DEÄžÄ°L BAÅžLANGIÇ"

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek Böke, "GideceÄŸimiz sandÄ±k bir son deÄŸil bir baÅŸlangÄ±ç olacak. Teklifi karÅŸÄ±mÄ±za koydular. Türkiye'nin karÅŸÄ±sÄ±na tercih yapmak üzere tek bir soru sordular. Biz aydÄ±nlÄ±k bir gelecek yazmak istiyoruz. SorduklarÄ± soru, siyah ve beyaz kadar uzak iki farklÄ± geleceÄŸin arasÄ±nda tercih yapma sorusu. Bizim ne istediÄŸimiz çok açÄ±k. Biz aydÄ±nlÄ±k, özgür, kalkÄ±nan, hukuka dayanan, sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyetini yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rmak istiyoruz. Hangi siyasi partiye oy verirsek verelim, neye inanÄ±rsak inanalÄ±m; 2,5 yÄ±ldÄ±r fiili baÅŸkanlÄ±k düzeninin Türkiye'ye ne yaÅŸatacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" dedi.

"DAHA FAKÄ°RÄ°Z"

Böke, "Bugün hepimiz, 2,5 yÄ±ldÄ±r fiili baÅŸkanlÄ±k düzeninin sonunda daha fakiriz. 2014 yÄ±lÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na gelirimiz 12 bin 112 dolardÄ±. Sadece bir yÄ±l içerisinde bu rakam 11 bin 14 dolara düÅŸtü. 2014'ten bugüne zaten var olan 3 milyon iÅŸsizin üzerine 700 bin kiÅŸi iÅŸsiz kaldÄ±. Bu düzen en çok kadÄ±nÄ± yok sayÄ±yor. Bu 2,5 yÄ±lda evine ekmek getiren 447 bin kadÄ±n iÅŸsiz kaldÄ±. 2,5 yÄ±llÄ±k sürede gençler arasÄ± iÅŸsizlik yüzde 18'den yüzde 21'e çÄ±ktÄ±" diye konuÅŸtu.

"BU, TÜRK MÄ°LLETÄ°NÄ°N MESELESÄ°"

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay SÄ±ndÄ±r da ÅŸöyle konuÅŸtu:

"7 düvele karÅŸÄ± mücadele edip kanlarÄ±nÄ± döken ÅŸehitlerimiz ve canÄ± pahasÄ±na o mücadelede yer alan gazilerimiz bu cumhuriyeti kurarak egemenliÄŸi saltanattan alÄ±p millete devrettiler. Bu referandum cumhuriyetimizin, demokrasimizin, laikliÄŸin ve sosyal hukuk devletinin var olabilmesinin önüne konan sandÄ±ktÄ±r. Bu hareket bir karÅŸÄ± devrim hareketidir. Bu mesele sadece CHP'nin meselesi deÄŸil, bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal ve ÅŸehitlerimizle omuz omuza savaÅŸan ve büyük Türk milletinin bir meselesidir. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi ülkemize demokrasiyi ortadan kaldÄ±racak, insan haklarÄ±, özgürlükler, barÄ±ÅŸ, insanca yaÅŸam hakkÄ±mÄ±zÄ± elimizden aldÄ±racak bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸidir."