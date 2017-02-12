Sevgililer GÃ¼nÃ¼nÃ¼ el ele koÅŸarak kutladÄ±lar

Bu sabah Ä°stanbul Caddebostanâ€™da gerÃ§ekleÅŸen Couple Run ile sevgililer, aileler, Ã§ocuklar ve dostlar el ele koÅŸtu

Uzunetap tarafÄ±ndan bu yÄ±l ilk kez gerçekleÅŸtirilen CoupleRun’da, katÄ±lÄ±mcÄ±lar, partnerleri ile birlikte 4’er km koÅŸarak el ele finish ipini göÄŸüslediler.Bir Dost, Anne- Çocuk, Baba-Çocuk, Biz AyrÄ±lamayÄ±z! ve Couple Run olmak üzere 5 farklÄ± kategoride gerçekleÅŸen etkinlikte 210 katÄ±lÄ±mcÄ± start aldÄ±.

Kral World Radio, NTVSpor, Under Armour, AcÄ±badem Mobil, Siberalem, Becel, Tranquini, Aroma, DirekReklam, Garmin ve Argos sponsorluÄŸunda gerçekleÅŸen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte40. Evlilik yÄ±ldönümlerini kutlayan SavaÅŸ ve Saba Arson çifti ilk kez bir koÅŸuda el eleydi. AdÄ±mAdÄ±m ile iyilik peÅŸinde koÅŸan SavaÅŸ Arson ilk kez Couple Run’da eÅŸiyle birlikte el ele koÅŸtu.11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Tuna ile ailece yardÄ±mseverlik koÅŸularÄ±na katÄ±lan Soykan ailesi de gören herkese ilham verdi.EtkinliÄŸin en büyük sürprizi ise finish noktasÄ±nda gelen evlilik teklifi oldu.

“SonsuzakadarbenimlekoÅŸarmÄ±sÄ±n?” sorusuyla gelen evlilik teklifi ile tüm katÄ±lÄ±mcÄ±lar Serhat ve Ceren çiftinin bu çok özel anÄ±na tanÄ±klÄ±k ettiler.

Ä°lk kez Caddebostan’da gerçekleÅŸen Couple Run Ä°stanbul yÄ±l boyunca farklÄ± ÅŸehirlerde birbirinden keyifli parkurlarda devam edecek.