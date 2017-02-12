18 ilde eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Siirt merkezli 18 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda 33 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Siirt merkezli 18 ilde, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 56 kiÅŸiden 33'ü gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Siirt Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÖ/PDY'nin eÄŸitim ve emniyet yapÄ±lanmasÄ±yla ilgili yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda terör örgütünün "mahrem hizmetler" diye tabir edilen emniyet, MÄ°T, adliye, asker, avukat ve öÄŸretmen yapÄ±lanmasÄ±nda yer alan, aralarÄ±nda örgütün gizli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen ve hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilenlere yönelik 18 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.Operasyonda 33 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 23 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor.