TerÃ¶ristlerin hain planÄ± operasyonda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon sonucunda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸünce kentte iki gün içerisinde yapÄ±lan terör operasyonlarÄ±nda 22 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonlarda, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünün bölücü terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifre edilerek engellenmesi amacÄ±yla son iki günde gerçekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlarda 22 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonlarda, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan aÄŸzÄ± kesilmiÅŸ 6 piknik tüpü, 2 ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi, bir ÅŸarjör, 11 av tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 2 bidon gübre, 9 bidon benzin, 5 bidon ÅŸeker, 12 adet çakmak tüpü, 4 silikon tüpü, 5 bidon bulgur, bir bidon maytap yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan yanÄ±cÄ± madde, çok sayÄ±da bilye, torpil fitili ve çivi ele geçirildi. Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne götürülen ÅŸüphelilerin ifade iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi öÄŸrenilirken, ele geçirilen malzemeler Emniyet MüdürlüÄŸünde sergilendi.