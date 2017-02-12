Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/02/2017 17:36

TÃ¼rkiye'nin konuÅŸtuÄŸu yaÅŸlÄ± Ã§iftin cenazesini alan olmadÄ±

intihar eden yaÅŸlÄ± Ã§ift

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde konakladÄ±klarÄ± otele intihar notu bÄ±rakÄ±p kaybolan Ã§iftin cesetleri bulunmuÅŸtu. YaÅŸlÄ± Ã§iftin morgdaki cesetleri henÃ¼z kimse tarafÄ±ndan alÄ±nmadÄ±

Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesinde kaldÄ±klarÄ± otele intihar mektubu bÄ±rakarak plajda intihar eden yaÅŸlÄ± çiftin cenazelerini bugün de Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morgundan alan olmadÄ±.Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesine tatile gelen Altan Çetin (70) ve eÅŸi Ülker Çetin (68) burada bir otele yerleÅŸmiÅŸ, ardÄ±ndan da iki not bÄ±rakÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun süre haber alÄ±namayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuÅŸtu. YaÅŸlÄ± çiftin cenazeleri otopsi için 3 gün önce Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumuna getirilmiÅŸti. YaÅŸlÄ± çiftin cenazelerini almak için Adli TÄ±p Kurumuna bugün de herhangi bir müracaatÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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