ÅžiÅŸli'de kan donduran Ã¶lÃ¼mÃ¼n detaylarÄ± otopside ortaya Ã§Ä±kacak

Ä°stanbul ÅžiÅŸli'de bir kiÅŸinin soÄŸuktan donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiiddia edildi

ÅžiÅŸli'de sokakta yaÅŸayan bir vatandaÅŸÄ±n donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edildi.Edinilen bilgilere göre, olay, ÅžiÅŸli Tomurcuk Sokak'ta meydana geldi. Dün akÅŸam saatlerinde sokaÄŸa gelen HacÄ± Ali Kocaman (57) isimli evsiz ÅŸahÄ±s, bir süre sÄ±ÄŸÄ±nacak yer aradÄ±. AntikacÄ±lar ÇarÅŸÄ±sÄ± önünde bir aracÄ±n yanÄ±na oturarak Ä±sÄ±nmaya çalÄ±ÅŸan Kocaman, geceyi burada geçirdi. ÅžahsÄ±n hareketsiz durduÄŸunu gören vatandaÅŸlar, durumu polise ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin incelemesinde elleri ve yüzü moraran ÅŸahsÄ±n öldüÄŸü belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet savcÄ±sÄ±na da haber verildi. SavcÄ±nÄ±n incelemelerinin ardÄ±ndan cesedin Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.Donarak öldüÄŸü tahmin edilen Kocaman'Ä±n kesin ölüm nedeni, yapÄ±lacak otopsi sonrasÄ± belirlenecek.