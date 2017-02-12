O illerde yaÅŸayanlar dikkat 15 Åžubat'ta elektrikler kesilecek

15 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ bazÄ± illerde elektrikler kesilecek

BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (BaÅŸkent EDAÅž), 15 Åžubat 2017 tarihinde bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda Ankara, BartÄ±n, Karabük, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± ilçelerine elektrik verilemeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

BaÅŸkent EDAÅž tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 15 Åžubat 2017 tarihinde 5 ilde bazÄ± ilçelere elektrik verilemeyeceÄŸini bildirdi. Buna göre enerji verilemeyecek yerler ÅŸöyle:

ANKARA

"Ankara ili Çankaya ilçesine 10.00- 12.00 saatleri arasÄ±nda 3. ÅŸahÄ±s çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Ä°ÅŸçi BloklarÄ± Mahallesi 1427. Sokak, Çukurambar Mahallesi Ufuk Üniversitesi -ÖÄŸretmenler - KarakaÅŸ – 1476. sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili GölbaÅŸÄ± ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Bucak Ahiboz Mahallesi Ahiboz sokak/sokaklarÄ±na Karagedik Ercan Mahallesi Atatürk - BaÄŸiçi Mahallesi BaÄŸlar mevkii - Velihimmetli BaÄŸlar - AÅŸaÄŸÄ± - KarÅŸÄ±yaka - Veli Himmetli Mahallesi - TulumtaÅŸ Mahallesi 2573 - 2488 - 2310 - 2301 - TedkentK.YapÄ±Koop. - Elitler K.Y.K. - Köy Ä°çi – Çevregöl Parlementerler Koop - TulumtaÅŸ - Ankara sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili GölbaÅŸÄ± ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Bucak ÇalÄ±ÅŸ Mahallesi Cami sokak/sokaklarÄ±, Emirler Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.

Ankara ili GölbaÅŸÄ± ilçesine 13.00-15.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle KarÅŸÄ±yaka Mahallesi 767 - 768 - 769 enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Mamak ilçesine 10.29-12.29 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle YeÅŸilbayÄ±r Mahallesi 1804 - 1798 - 1777/2 -1768 - 1797 - 1796 - 1772 - 1802 - 1800 - 1796/2 - 1785 - 1777/1 - 1770 - 1765 - Åžehit Ali Ä°hsan Okatan sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Mamak ilçesine 12.30-14.30 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Åžirintepe Mahallesi 886- Fahri Korutürk Mahallesi 899 - 903 - 897/1- 899/1 - 901 - NeÅŸet ErtaÅŸ sokak/sokaklarÄ±na, Durali AlÄ±ç Mahallesi Åžehitler - 927- 938 - 931 - NeÅŸet ErtaÅŸ - 928 - 924 - 937 sokak/sokaklarÄ±na, BoÄŸaziçi Mahallesi 1067/2 - 1070 - 1061 - 1067/3 - 1056 - 1069 - 1064/1 - 1055 - 1080 - 1074 - 1081/2 - 1078 - 1066 - NeÅŸet ErtaÅŸ - 1077 - 929 - 886 - 901 - 1057 - 1060/1 - 1073 - 1076 - 1081 sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Mamak ilçesine 10.00 – 12.00 saatleri arasÄ±nda 3. ÅŸahÄ±s çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle SaimekadÄ±n Mahallesi Mehtap Mahallesi 136 sokak/sokaklarÄ±na Hürel Mahallesi 4 - 3 - 9 - 10 - 2 - 1 - Åžehit Ä°dris YÄ±lmaz sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Sincan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle PÄ±narbaÅŸÄ± Mahallesi Muammer Aksoy - Kaliteli - Kuyumcu - Kamil - 101 - Öztekin - Vatan - OÄŸlak - Otoriter - 100 - Özkan - Oyun - Oytun - Ortaçlar - Macun sokak/sokaklarÄ±na Atatürk Mahallesi Çiçek sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Sincan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasÄ±nda 3. ÅŸahÄ±s çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Bucak Fethiye Mahallesi Fethiye Mahallesi - Bucak Köy Ä°çi sokak/sokaklarÄ±na, 29 Ekim Mahallesi Ahmet Koparan – 677. sokak/sokaklarÄ±na, YenikayÄ± Mahallesi Mülk Mahallesi Ä°ncirlik Mahallesi Ä°lyakutMahallesi ÇoÄŸlu Mahallesi Akçaören Mahallesi Fevzi Çakmak Mahallesi Bucuk mevkii - Eski Bucuk Küme Evleri sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

BARTIN

BartÄ±n ili Ulus ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Kumluca Bucak Hisarköy Köyü MüyesseroÄŸlu Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

BartÄ±n ili Ulus ilçesine 09.00 – 17.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Kumluca Bucak Ceyüpler Köyü Yeni Mahallesi Kumluca Bucak Akören Söküler köyü BayÄ±slar Mahallesi Kumluca Bucak Aksaray Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

KARABÜK

Karabük ili Merkez ilçesine 09.00 – 12.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle 100. YÄ±l Mahallesi 1033. - 1001. - 1002. enerji verilemeyecektir.

KIRIKKALE

KÄ±rÄ±kkale ili YahÅŸihan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle YeniÅŸehir Mahallesi 256.Sk - 248.Sk -247.Sk - 258.Sk - KÄ±brÄ±s - 262.Sk - Ä°nönü - KazÄ±m Karabekir - sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

ZONGULDAK

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.30-17.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Yeni Mahallesi Birlik - KuÅŸkonmaz - KaÅŸbaÅŸÄ± - BarÄ±ÅŸ - Akgün - Esenlik - UÄŸur Mumcu - Utku - SadÄ±k Tekin MüftüoÄŸlu - Onur - Yabangülü - Cennet - AydÄ±nlÄ±k sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle PerÅŸembe Bucak PerÅŸembe köyü KeçecioÄŸlu Mahallesi Organize Sanayi B. - Veli Köy Köyü KayÄ±kçÄ±lar köyü HacÄ±oÄŸlu Mahallesi Kara Musa köyü Dedeler Mahallesi Su - YeÅŸil - NadÄ±r sokak/sokaklarÄ±na, Kaya - Dedeler - Merkez Mahallesi Güzelyaka, Oruçlar Mahallesi, Ayvazlar Pirahmet Mahallesi, Aliköy HatipoÄŸlu Mahallesi, Sofular Mahallesi, Karalar Mahallesi, YeÅŸiltepe Mahallesi Cami-TaÅŸköprü - GümüÅŸok - Akçay - Zincir sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle EÄŸerci Bucak Özyurt köyü Gücükler Mahallesi EÄŸerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 10.40-12.40 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle EÄŸerci Bucak Özyurt Köyü Merkez Mahallesi Bucak sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 13.30-15.30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle EÄŸerci Bucak PurtuloÄŸlu köyü Kaypaklar Mahallesi EÄŸerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle EÄŸerci Bucak PurtuloÄŸlu köyü KadÄ±oÄŸlu Mahallesi EÄŸerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili EreÄŸli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle YazÄ±ören köyü Torunlu Mahallesi Ä°skenderli Merkez Mahallesi HacÄ± Uslu Yeni Mahallesi Dilek Tepe-Ä°naÄŸzÄ± Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili EreÄŸli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Ortaköy Köyü Hatibler Mahallesi Hasbeyler Mahallesi Yeni Mahallesi Köseler Mahallesi Çollar Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Bucak Yahma Mahallesi Bucak Esenköy Mahallesi Bucak Fatih Mahallesi Kozlu Bucak sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 12.00-17.00 saatleri arasÄ±nda 3.ÅŸahÄ±s çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle ÇÄ±nartepe Mahallesi AydÄ±ntepe-Asma Mahallesi Fabrika - Abdullah Öztürk - Yeni Åžehir - Poyraz enerji verilemeyecektir.

Ä°landa belirtilen saatler dÄ±ÅŸÄ±nda teknik ve idari zorunluluklardan dolayÄ± ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olabilir. Åžirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG - AG elektrik ÅŸebekelerimizde ÅŸirketimizden çalÄ±ÅŸma müsaadesi alÄ±nmadan hangi amaçla olursa olsun çalÄ±ÅŸma yapÄ±lamaz."