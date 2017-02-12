Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/02/2017 19:20

EÄŸlence dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yolunda feci kaza Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

trafik kazasÄ±

Antalya'da SaklÄ±kent yolu Ã¼zerinde meydana gelen kaza sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 9 kiÅŸi yaralandÄ±

Antalya'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi öldü 9 kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza bugün saat 16 30 sÄ±ralarÄ±nda SaklÄ±kent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir bankanÄ±n emekliler derneÄŸi üyelerinin SaklÄ±kent Kayak Merkezindeki etkinliÄŸinden dönen Mustafa Özden idaresindeki midibüs Doyran mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda virajÄ± alamayarak uçuruma yuvarlandÄ±.Kazada midibüste bulunan yolculardan Tamer Ayfer ve MüÅŸerref Özdamar (60), olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan 9 kiÅŸi, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KonyaaltÄ± KaymakamÄ± Ä°brahim Keklik ve KonyaaltÄ± Belediye BaÅŸkan Muhittin Böcek'te olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldÄ±.

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