DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Kuzey Kore'nin o hamlesine sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze fÄ±rlatmasÄ± ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±

Söz konusu fÄ±rlatmanÄ±n, Kuzey Kore'nin uluslararasÄ± yükümlülüklerinin yeni bir ihlalini teÅŸkil ettiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, bunun bölgede barÄ±ÅŸ ve istikrar ortamÄ±nÄ±n tesis edilmesi çabalarÄ±na yarar saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸu belirtildi.

AçÄ±klamada, "Kuzey Kore'ye, gerek bölgesel gerek uluslararasÄ± güvenlik ve istikrarÄ± tehdit eden balistik füze denemelerine ve diÄŸer faaliyetlerine son vermesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarÄ± çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz uygulamasÄ± çaÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz." ifadesine yer verildi.