75 yaÅŸÄ±ndaki emekli Ã¶ÄŸretmen metrelerce yuvarlandÄ±ktan sonra can verdi

Bursa'nÄ±n UludaÄŸ ilÃ§esinde meydana gelen olay sonucunda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda dengesini kaybeden 75 yaÅŸÄ±ndaki YÄ±ldÄ±rÄ±m DoÄŸan 300 metre yuvarlandÄ±ktan sonra can verdi

Bursa’dan yürüyüÅŸ amacÄ±yla erken saatlerde 13 arkadaÅŸÄ±yla birlikte UludaÄŸ’a çÄ±kan emekli öÄŸretmen YÄ±ldÄ±rÄ±m DoÄŸan, Çobankaya’daki patika yoldan inmeye baÅŸladÄ±. Çobankaya ile Zeyniler köyü arasÄ±ndaki bölgede buzlanma yüzünden dengesini kaybeden DoÄŸan, yamaçtan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru yaklaÅŸÄ±k 300 metre yuvarlandÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine Jandarma arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye ulaÅŸtÄ±. Ekiplerin müdahale ettiÄŸi DoÄŸan’Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi.

Uzun yÄ±llardan beri UludaÄŸ’da yürüyüÅŸlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve deneyimli olduÄŸu belirtilen YÄ±ldÄ±rÄ±m DoÄŸan’Ä±n cesedi Bursa Adli TÄ±p Kurumu’na kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturmaya baÅŸlandÄ±.