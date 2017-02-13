Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 07:46

O isimden Ã§ok kritik aÃ§Ä±klama Ã‡anakkale'de 20 gÃ¼n iÃ§inde ÅŸiddetli deprem olabilir

Ã–vgÃ¼n Ercan

Ä°TÃœ Maden Fakultesi Ã–ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Ã–vgÃ¼n Ercan, Ã‡anakkale'de meydana gelen depremlerle ilgili flaÅŸ bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Övgün Ercan, Çanakkale bölgesinde önümüzdeki günlerde ÅŸiddetli deprem beklediÄŸini söyledi. Övgün, bölgedeki fay hatlarÄ±nÄ±n gerginliÄŸi boÅŸaltamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± o yüzden 6 ÅŸiddetin de bir depremin 15 - 20 gün içinde vurabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

BUGÜNE KADAR 749 SARSINTI OLDU

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde 6 Åžubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeÅŸitli büyüklüklerde 749 sarsÄ±ntÄ± meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, AyvacÄ±k'ta 6 Åžubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi. AyvacÄ±k'ta 6 Åžubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayÄ±tlara geçti.

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