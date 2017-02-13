Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 07:53

Ä°stanbul'da 104 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ± Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

istanbul operasyon

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik 104 adrese dÃ¼zenlenen operasyon sonucu 70 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, gelecek günlerde PKK mensuplarÄ±nca kent genelinde bombalÄ±, silahlÄ± veya molotofkokteylli saldÄ±rÄ±lar düzenleneceÄŸi istihbaratÄ± üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Ekipler, soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen 104 örgüt üyesinin yakalanmasÄ± için 104 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerçekleÅŸtirdi. Operasyonda, zanlÄ±lardan 70'i gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adreslerde yapÄ±lan aramalarda, 1 pompalÄ± tüfek, 1 tabanca, 1 kurusÄ±kÄ± tabanca, çok sayÄ±da mermi ve örgütsel doküman ile ÅŸifrelenmiÅŸ dijital malzemeler ele geçirildi.SaÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü yerleÅŸkesine götürülen ÅŸüphelilerin iÅŸlemleri sürüyor.DiÄŸer 34 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

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