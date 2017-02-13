Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 07:56

28 saatlik rehine krizi sona erdi facia son anda engellendi

rehine krizi

ÅžanlÄ±urfa'da yaÅŸanan olayda eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± 28 saat boyunca rehin tutan cezaevinden firari hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ yakalandÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n merkez Eyyübiye ilçesinde eÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ± otomobilde silahla rehin alan firari hükümlü, özel harekat ekiplerinin düzenlediÄŸi operasyonla yakalandÄ±.Güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Direkli Mahallesi'ndeki olay yerinde Osman Binici'nin 28 saat rehin tuttuÄŸu 2 çocuÄŸunu bÄ±rakmasÄ± için ikna edilmesinin ardÄ±ndan polis ekipleri, ÅŸüphelinin yorgunluÄŸundan faydalanarak operasyon düzenledi.

Yakalanan ÅŸüpheli Osman Binici ile rehin tuttuÄŸu eÅŸi GülÅŸah, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, otomobildeki av tüfeÄŸi ve çok sayÄ±da mermiyi de aldÄ±.Åžüpheli Osman Binici, Direkli Mahallesi'nde dün gece saatlerinde polisin kimlik kontrolü sÄ±rasÄ±nda eÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ± silahla rehin almÄ±ÅŸ, bir süre sonra yaÅŸlarÄ± küçük çocuklarÄ± Ä°brahim ve NurÅŸah'Ä± kardeÅŸine teslim etmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 28 saattin ardÄ±ndan ÅŸüpheli, çocuklarÄ± Enes ve Gökmen'i de serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.Åžüphelinin iÅŸlediÄŸi cinayet nedeniyle kaldÄ±ÄŸÄ± ve 6 ay önce izinli çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± cezaevine dönmemesi üzerine arandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Tahliyesine 2 yÄ±l kalan ÅŸüphelinin daha önce adliye binasÄ±nda eÅŸini rehin aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

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