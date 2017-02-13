Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 08:00

TÃ¼p kuyruÄŸuna girmiÅŸlerdi o olayla ilgili 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

tÃ¼p kuyruÄŸu

Samsun ValiliÄŸi kent geneline gaz verilmemesiyle ilgili 4 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Samsun geneline gaz verilmemesi nedeniyle 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Valilik konuyla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da doÄŸalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan ÅŸantiye ÅŸefi dahil dört kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur." 

Kent genelinde 11 Åžubat'ta 03.30 sÄ±ralarÄ±nda KirazlÄ±k mevkisinde altyapÄ± kurumu tarafÄ±ndan yürütülen çalÄ±ÅŸmalar esnasÄ±nda hasar gören 20 inçlik çelik ana doÄŸalgaz hattÄ± ekiplerin aralÄ±ksÄ±z çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu bu sabah onarÄ±lmÄ±ÅŸ, yapÄ±lan kontrollerin ardÄ±ndan saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸta hastaneler olmak üzere, yurtlar ve konutlara gaz verilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. 

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