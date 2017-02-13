Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ne zamana kadar sÃ¼recek

Ä°stanbul'da dÃ¼n etkili olmaya baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar devam edecek

Meteoroloji'nin Ä°stanbul için günler öncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Tahminlere göre akÅŸam 18:00'den sonra Ä°stanbul'da görülecek olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Beylikdüzü ve AvcÄ±lar'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye baÅŸladÄ±. SalÄ± gününe kadar etkisini gösterecek olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± daha sonra yerini yaÄŸmura bÄ±rakacak.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 3

Ä°stanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 4

Bursa: Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 4

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 10

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok parçalÄ± ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Trabzon: Çok bulutlu, zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve zamanla kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -4

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli 5