Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 08:17

Batan balÄ±kÃ§Ä± teknesinde kaybolan 2 kiÅŸi aranÄ±yor

balÄ±kÃ§Ä± teknesi

MuÄŸla'da bulunan AkbÃ¼k Koyunda bir balÄ±kÃ§Ä± teknesi battÄ±. Olay sonucunda 2 kiÅŸi kayboldu

MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilçesi Akbük Koyu'nda balÄ±kçÄ± teknesinin fÄ±rtÄ±na nedeniyle batmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi kayboldu.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Karaburun mevkisinde avlanmak için denize açÄ±lan Hasret KarataÅŸ, Soner YÄ±ldÄ±z, Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara'nÄ±n bulunduÄŸu tekne, fÄ±rtÄ±naya yakalandÄ±.Alabora olan tekneden düÅŸen Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara yüzerek karaya çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±. DiÄŸer 2 kiÅŸi ise denizde kayboldu.Karaya çÄ±kanlarÄ±n yardÄ±m istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 1 helikopter, 2 sahil güvenlik botu, MuÄŸla Emniyet MüdürlüÄŸü dalÄ±ÅŸ ekibi, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilerek, arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.KayÄ±p kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ± da bölgeye gelerek arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip etti.Sahil Güvenlik botu ile kayÄ±plarÄ± aramaya giden ekip, ÅŸiddetini artÄ±ran fÄ±rtÄ±na nedeniyle dalÄ±ÅŸ yapamadÄ±. Bölgedeki diÄŸer arama ekipleri de çalÄ±ÅŸmalarÄ±na sabaha kadar ara verdi.

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