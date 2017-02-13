Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in istediÄŸi ÅŸey ÅŸok etti

Tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilen Reina saldÄ±rganÄ± Masharipov'un hÃ¢kimlik ifadesinde kendisine idam cezasÄ± verilmesini istediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gece kulübü Reina'ya düzenlediÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸiyi öldüren DEAÅž teröristi Abdulgadir Masharipov, önceki gün Nöbetçi 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Silivri cezaevi'ne konuldu. Masharipov, hakimlik ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. ÖzbekistanlÄ± terörist ifadesinde ÅŸunlarÄ± söyledi: AmacÄ±m HÄ±ristiyanlarÄ± öldürmekti. Taksim'de eylem yapmamÄ± Suriye'de bulunan Abu Cihad adlÄ± kiÅŸi istedi. 'HÄ±ristiyanlarÄ±n çoÄŸu Taksim'de bir yerde toplanÄ±yorlar. Bayram töreni yapÄ±yorlar' diye bana anlattÄ±. Ben silah kullanmasÄ±nÄ± Afganistan'da eÄŸitim alarak öÄŸrendim.

3 SAAT ÖNCE KEÅžÄ°F YAPMIÅž

Olay günü saat 21.00'de Reina'ya keÅŸif yapmaya gittim. Daha önceden Reina'nÄ±n içine girmemiÅŸtim. Ebu Cihad'la konuÅŸtuÄŸumda ben bunu 31 AralÄ±k'ta yapayÄ±m yoksa baÅŸka bir gün yapamam dedim. KapÄ±nÄ±n önüne kadar gittim. Polis yoktu. Güvenlik de görmedim. SilahlarÄ± almaya Zeytinburnu'na döndüm. SilahlarÄ± aldÄ±m sonrasÄ±nda tekrar Reina'ya gittim. Ben içeriye girmek isterken polis beni gördü ve ateÅŸ açtÄ±. Sonra ben polise ateÅŸ açtÄ±m ve içeri girdim. Ä°lk keÅŸfe geldiÄŸimde polisi görseydim olaylar daha farklÄ± ÅŸekilde geliÅŸebilirdi. Polisi vurduktan sonra içeriye girdim. KalaÅŸnikof silahla rastgele insanlarÄ±n üzerine ateÅŸ ettim. Mermiler bitince el bombasÄ± sandÄ±ÄŸÄ±m flashbangi intihar etmek için yüzüme tuttum ama ölmedim. Rehin düÅŸmeyeyim diye kendimi öldürecektim. Bir ÅŸey olmadÄ±. SaÄŸ kaldÄ±m aslÄ±nda ölmek için girmiÅŸtim. Ä°dam hükmü verilirse iyi olur.