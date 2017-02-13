Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 13 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak, detaylar haberimizde

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu ÅŸöyle.

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusu ile Çanakkale'nin doÄŸu kesimleri, BalÄ±kesir'in kuzey çevrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Samsun'un doÄŸusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. RüzgarÄ±n Marmara ve KÄ±yÄ± Ege'de kuzey yönlerden, BatÄ± Akdeniz'de kuzeydoÄŸu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altÄ±nda seyredecek. RüzgarÄ±n, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara, KÄ±yÄ± Ege ve BatÄ± Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± bulutlu 2

Ä°stanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 3

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu 5

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 14

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ; doÄŸusunda yer yer yoÄŸun olmasÄ± bekleniyor.)

Trabzon: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -5

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 4