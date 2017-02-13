Adana'daki operasyonlarda HDP'li isim dahil 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon sonucunda HDP'li isimler dahil 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü, terör örgütü PKK elebaÅŸÄ± Abdullah Öcalan'Ä±n 16 Åžubat 1999 tarihinde yakalanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 18'inci yÄ±ldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artÄ±rdÄ±. Ekipler, sabahÄ±n ilk saatlerinde örgütün üniversite yapÄ±lanmasÄ±, siyasi kanadÄ± ve mahallesi komisyonlarÄ±na yönelik operasyon düzenlendi. Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele (TEM) ÅŸube ekiplerince 30 adrese eÅŸ zamanlÄ± düzenenlenen operasyona diÄŸer ÅŸubeler de destek verdi. Özel Harekat polislerinin koç baÅŸlarÄ±yla demir kapÄ±larÄ± kÄ±rarak girdiÄŸi operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, aralarÄ±nda HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Hüseyin Beyaz'Ä±n da bulunduÄŸu 26 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.