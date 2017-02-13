Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 08:56

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 15 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 15 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilçede 15 Åžubat ÇarÅŸamba günü elektrik kesintisi uygulanacak. Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilçeye 15 Åžubat ÇarÅŸamba günü planlÄ± yatÄ±rÄ±m, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, BaÄŸcÄ±lar, Küçükçekmece, AvcÄ±lar, Beylikdüzü ve Güngören ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-19.00 saatlerinde deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Ä°stanbul'un BaÄŸcÄ±lar ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece ilçesinin bazÄ± mahalle ve sokaklarÄ±na saat 08.00-18.00'de elektrik verilmeyecek.

AvcÄ±lar ilçesinin bazÄ± semtlerinde saat 09.00-17.00, Beylikdüzü ilçesinin bazÄ± mahallelerinde ise saat 09.00-19.00'da elektrik kesintisi uygulanacak. Güngören ilçesinin bazÄ± mahallelerinde saat 10.00-15.00 arasÄ±nda elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± Kesintiler" bölümünden ulaÅŸabilecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


YeÅŸil yumurta talebine artÄ±k cevap veremiyor iÅŸsiz genÃ§lere tavsiye ediyor

Zonguldak'ta yaÅŸayan Ä°smet KoÃ§ ile eÅŸi AyÅŸe KoÃ§, 8 yumurta ile baÅŸladÄ±klarÄ± iÅŸte kimseye numaralarÄ±nÄ± vermemelerine karÅŸÄ±lÄ±k yoÄŸun taleple karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.


Balkondan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden kÄ±zÄ±n cenazesi gelinlikle defnedildi

HenÃ¼z nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± 5. kattan dÃ¼ÅŸen 17 kÄ±zÄ±n cenazesinde davul Ã§alÄ±ndÄ±, gelinlikle topraÄŸa verildi.


Åžehrin gÃ¶beÄŸine kurduklarÄ± Ã§adÄ±rda define ararken yakalandÄ±lar

Ä°zmit'te sabah saatlerinde kurduklarÄ± Ã§adÄ±rda define arayan ve kendilerini "iÅŸ adamÄ±yÄ±z" diye savunan 4 kiÅŸi polis ekipleri tarafÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.