Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 15 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 15 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek
Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilçede 15 Åžubat ÇarÅŸamba günü elektrik kesintisi uygulanacak. Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilçeye 15 Åžubat ÇarÅŸamba günü planlÄ± yatÄ±rÄ±m, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.
BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, BaÄŸcÄ±lar, Küçükçekmece, AvcÄ±lar, Beylikdüzü ve Güngören ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-19.00 saatlerinde deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Ä°stanbul'un BaÄŸcÄ±lar ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece ilçesinin bazÄ± mahalle ve sokaklarÄ±na saat 08.00-18.00'de elektrik verilmeyecek.
AvcÄ±lar ilçesinin bazÄ± semtlerinde saat 09.00-17.00, Beylikdüzü ilçesinin bazÄ± mahallelerinde ise saat 09.00-19.00'da elektrik kesintisi uygulanacak. Güngören ilçesinin bazÄ± mahallelerinde saat 10.00-15.00 arasÄ±nda elektrik kesintisine gidilecek.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± Kesintiler" bölümünden ulaÅŸabilecek.