Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 09:02

TerÃ¶ristlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼len 54 uzun namlulu silah son anda ele geÃ§irildi

uzun namlulu silah

Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde bir araÃ§ta yapÄ±lan arama sonucunda 54 tane uzun namlulu silah ele geÃ§irildi

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesinde yapÄ±lan yol kontrolleri sÄ±rasÄ±nda bir araçta, terör örgütü PKK'ya götürülmek istenilen 54 adet uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet monte hamili ele geçirildi.Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada,"Güvenlik güçlerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda; 12.02.2017 günü Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Åžemdinli Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevlilerimizce icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan, sürücülüÄŸünü A.Ö. isimli ÅŸahsÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araçta yapÄ±lan aramada, araç içerisine zulalanmÄ±ÅŸ ÅŸekilde Irak ülkesinden ülkemize geçirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 54 adet AK-47 KalaÅŸnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 KalaÅŸnikof marka uzun namlulu silahÄ±na monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirilmiÅŸtir. Olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2(iki) ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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