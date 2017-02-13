Ankara cinsel istismar skandalÄ±yla sarsÄ±ldÄ± 100 erkek Ã¶ÄŸrenci baÅŸvuruda bulundu

Ankara Haymana'da lise mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n erkek Ã¶ÄŸrencilerine cinsel istismarda bulunmasÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine BÄ°MER'e yapÄ±lan baÅŸvurular deÄŸerlendirildi.

Birgün'den Serbay MansuroÄŸlu'nun haberine göre, Ankara Haymana Nuri BektaÅŸ Anadolu Lisesi'ne 2014 yÄ±lÄ±nda atanan okul müdürü S.K. hakkÄ±nda erkek öÄŸrencilere okulun pansiyonunda cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n, doÄŸrudan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca görevlendirilen müfettiÅŸler eliyle yürütüldüÄŸü öÄŸrenildi. Ä°ddiaya göre BÄ°MER'e baÅŸvuran öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 100 civarÄ±nda. BazÄ± öÄŸrencilerin ve öÄŸrenci velilerinin BÄ°MER'e ÅŸikâyetleri sonucu yarÄ±yÄ±l tatilinde olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan görevlendirilen müfettiÅŸler, öÄŸretmenlerden aldÄ±klarÄ± bilgilerin de eÅŸliÄŸinde geçen hafta okullar açÄ±lÄ±r açÄ±lmaz, 200 kiÅŸilik pansiyonda kalan öÄŸrencilerin ifadelerini almak üzere okula gitti. Pazartesi günü okula giden ve okul pansiyonunda kalan erkek öÄŸrencilerin ifadesini almakla iÅŸe baÅŸlayan müfettiÅŸlerin hâla soruÅŸturmaya devam ettikleri öÄŸrenildi. Nuri BektaÅŸ Anadolu Lisesi Müdürü S.K., hakkÄ±ndaki cinsel taciz ve cinsel istismar iddialarÄ±nÄ±n ciddiyetinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ve yerine geçici olarak Hilmi Tekçe atandÄ±. S.K. hakkÄ±nda ise adli soruÅŸturma açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.