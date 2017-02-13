Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 09:56

Taksim'de dilenmek iÃ§in Ã§ocuÄŸunu bayÄ±ltÄ±yor


TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik sayÄ±sÄ± her gÃ¼n artarken, bazÄ± insanlar ekmeÄŸini sÃ¶z gelimi taÅŸtan Ã§Ä±kartÄ±rken bazÄ±larÄ± da duygu sÃ¶mÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼yle para kazanÄ±yor. Bunlara her gÃ¼n bir yenisi eklenirken Taksim'de bir babanÄ±n dilenmek iÃ§in oÄŸluna ilaÃ§lar verip bayÄ±ltmasÄ± ise "yok artÄ±k" dedirtiyor.

Taksim'de ilaçla uyuttuÄŸu iddia edilen oÄŸlunu ellerinde taÅŸÄ±yarak dilendiren vicdansÄ±z baba, zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Hasta olduÄŸunu söylemesi üzerine oÄŸluyla birlikte muayene için hastaneye götürülen baba, burada da taÅŸkÄ±nlÄ±k çÄ±karttÄ±. BabanÄ±n oÄŸlunu dilenmek için bayÄ±lttÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

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