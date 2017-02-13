Åžehrin gÃ¶beÄŸine kurduklarÄ± Ã§adÄ±rda define ararken yakalandÄ±lar

Ä°zmit'te sabah saatlerinde kurduklarÄ± Ã§adÄ±rda define arayan ve kendilerini "iÅŸ adamÄ±yÄ±z" diye savunan 4 kiÅŸi polis ekipleri tarafÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°zmit'in en eski yerleÅŸim yerlerinden olan ve altÄ±nda 2 bin yÄ±llÄ±k tarih yattÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen ve ÅŸehir merkezine sadece 1 kilometre uzaklÄ±ktaki Orhan Mahallesi, ilginç bir define operasyonuna sahne oldu. Ellerinde dedektör ile bölgeye gelen 5 kiÅŸi, iddiaya göre ÅŸehrin göbeÄŸinde define aramaya baÅŸladÄ±. ÅžahÄ±slarÄ±n ellerinde dedektör ile bir ÅŸeyler aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden vatandaÅŸlar polis ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen Ä°zmit ilçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Yunus Timleri Y.Y., A.U., S.U., ve H.Ç., isimli ÅŸahÄ±slarÄ± suçüstü yakaladÄ±. KarÅŸÄ±larÄ±nda polisi görünce ÅŸaÅŸkÄ±na dönen definecilerden 1 kiÅŸi kaçarken, 4 kiÅŸi de kovalamaca neticesi yakalandÄ±. Kaçan 1 kiÅŸiyi polis ekipleri uzun süre kovalamasÄ±na raÄŸmen yakalayamadÄ±.