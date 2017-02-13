Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 11:54

Balkondan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden kÄ±zÄ±n cenazesi gelinlikle defnedildi


HenÃ¼z nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± 5. kattan dÃ¼ÅŸen 17 kÄ±zÄ±n cenazesinde davul Ã§alÄ±ndÄ±, gelinlikle topraÄŸa verildi.

AçÄ±k Lise öÄŸrencisi Deniz Anatça, geçen 10 Åžubat'ta merkez Seyhan Ä°lçesi PÄ±nar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 11 katlÄ± apartmanÄ±n 5'inci kattaki evlerinin balkondan bilinmeyen bir nedenle düÅŸtü. Genç kÄ±z olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, ailesi sinir krizi geçirdi. Otopsi yapÄ±lan Anatça'nÄ±n cenazesi dün ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. Genç kÄ±zÄ±n cenazesi, ailesinin eskiden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sucuzade Mahallesi'ne getirildi.Arap kökenli olan genç kÄ±zÄ±n cenazesi burada, evlenmeden önce ölmesi nedeniyle davul çalÄ±narak karÅŸÄ±landÄ±. Genç kÄ±z daha sonra kefeninin üzerine örtülen gelinlikle defnedildi. 

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