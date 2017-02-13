Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 11:59

YeÅŸil yumurta talebine artÄ±k cevap veremiyor iÅŸsiz genÃ§lere tavsiye ediyor


Zonguldak'ta yaÅŸayan Ä°smet KoÃ§ ile eÅŸi AyÅŸe KoÃ§, 8 yumurta ile baÅŸladÄ±klarÄ± iÅŸte kimseye numaralarÄ±nÄ± vermemelerine karÅŸÄ±lÄ±k yoÄŸun taleple karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Kdz. EreÄŸli ilçesinde EreÄŸli Demir ve Çelik FabrikalarÄ± T.A.Åž.'den emekli olduktan sonra evinin bahçesinde tavuk beslemeye baÅŸlayan 57 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smet Koç ile eÅŸi AyÅŸe Koç (55) geçtiÄŸimiz yÄ±l bir tanÄ±dÄ±klarÄ±ndan aldÄ±klarÄ± 8 adet yeÅŸil yumurtadan civciv çÄ±kartÄ±p çoÄŸaltmaya baÅŸladÄ±. YeÅŸil yumurtalardan yaklaÅŸÄ±k 250 kadar civciv çÄ±kartan Koç ailesi, yakÄ±nlarÄ±na bir kÄ±smÄ±nÄ± daÄŸÄ±ttÄ±ktan sonra ellerinde yaklaÅŸÄ±k 128 kadar yeÅŸil yumurtlayan tavuk kaldÄ±. YeÅŸil yumurta ile ilgili çÄ±kan haberler sonrasÄ± telefon numaralarÄ±nÄ± kimseye vermemelerine karÅŸÄ±n Türkiye'nin her tarafÄ±ndan insanlarÄ±n kendilerine ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°smet Koç, iÅŸsiz gençlere bu iÅŸe girmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Balkondan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden kÄ±zÄ±n cenazesi gelinlikle defnedildi

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Taksim'de dilenmek iÃ§in Ã§ocuÄŸunu bayÄ±ltÄ±yor

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik sayÄ±sÄ± her gÃ¼n artarken, bazÄ± insanlar ekmeÄŸini sÃ¶z gelimi taÅŸtan Ã§Ä±kartÄ±rken bazÄ±larÄ± da duygu sÃ¶mÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼yle para kazanÄ±yor. Bunlara her gÃ¼n bir yenisi eklenirken Taksim'de bir babanÄ±n dilenmek iÃ§in oÄŸluna ilaÃ§lar verip bayÄ±ltmasÄ± ise "yok artÄ±k" dedirtiyor.