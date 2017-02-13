YeÅŸil yumurta talebine artÄ±k cevap veremiyor iÅŸsiz genÃ§lere tavsiye ediyor

Zonguldak'ta yaÅŸayan Ä°smet KoÃ§ ile eÅŸi AyÅŸe KoÃ§, 8 yumurta ile baÅŸladÄ±klarÄ± iÅŸte kimseye numaralarÄ±nÄ± vermemelerine karÅŸÄ±lÄ±k yoÄŸun taleple karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Kdz. EreÄŸli ilçesinde EreÄŸli Demir ve Çelik FabrikalarÄ± T.A.Åž.'den emekli olduktan sonra evinin bahçesinde tavuk beslemeye baÅŸlayan 57 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smet Koç ile eÅŸi AyÅŸe Koç (55) geçtiÄŸimiz yÄ±l bir tanÄ±dÄ±klarÄ±ndan aldÄ±klarÄ± 8 adet yeÅŸil yumurtadan civciv çÄ±kartÄ±p çoÄŸaltmaya baÅŸladÄ±. YeÅŸil yumurtalardan yaklaÅŸÄ±k 250 kadar civciv çÄ±kartan Koç ailesi, yakÄ±nlarÄ±na bir kÄ±smÄ±nÄ± daÄŸÄ±ttÄ±ktan sonra ellerinde yaklaÅŸÄ±k 128 kadar yeÅŸil yumurtlayan tavuk kaldÄ±. YeÅŸil yumurta ile ilgili çÄ±kan haberler sonrasÄ± telefon numaralarÄ±nÄ± kimseye vermemelerine karÅŸÄ±n Türkiye'nin her tarafÄ±ndan insanlarÄ±n kendilerine ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°smet Koç, iÅŸsiz gençlere bu iÅŸe girmeleri tavsiyesinde bulundu.