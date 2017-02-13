Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 16:49

Pazar yeri Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

pazar yeri Ã§atÄ±sÄ±

AÄŸrÄ±'nÄ±n Murat Mahallesi 29. Ekim Caddesi'nde, geniÅŸ bir alana kurulu sebze meyve satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ±, Ã¼zerindeki kar birikintisi yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ã¶ktÃ¼

Çökme sonucu, ilk belirlemelere göre pazar yerindeki kiÅŸilerden yaralananlar olduÄŸu belirtildi.Ä°tfaiye, polis, saÄŸlÄ±k ve Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

"Bir yaralÄ± enkazdan çÄ±karÄ±ldÄ±"

AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, belediyeye ait bir semt pazarÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±nÄ±n çöktüÄŸünü belirterek, "PazarÄ±n çatÄ±sÄ± biriken kar sebebiyle maalesef çökmüÅŸ. Ölen yok. Åžuana kadar bir yaralÄ± enkazdan çÄ±kartÄ±ldÄ±, enkaz altÄ±nda 2 kiÅŸinin olabileceÄŸi ihtimaline karÅŸÄ±n kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor." dedi.Olay yerindeki enkaz kaldÄ±rma ve kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren IÅŸÄ±n, AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerinin bölgedeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Siz terÃ¶ristsiniz diye minibÃ¼ste isyan ettiÄŸi kÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne asÄ±ldÄ±

Okul sonrasÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla Maltepe'ye gitmek isteyen baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±za minibÃ¼ste yine bir kadÄ±n saldÄ±rdÄ±. Olay, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne taÅŸÄ±ndÄ±.


KadÄ±kÃ¶y Kartal metrosunda korkunÃ§ olay sol bacaÄŸÄ± koptu

KadÄ±kÃ¶y-Kartal metrosunda tekerlekli sandalyedeki bir kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu iÃ§in seferler aksadÄ±.


Marmaray ile evine dÃ¶nenler dikkat

Marmaray'Ä± kullanarak evine dÃ¶nen Ä°stanbullular iÃ§in uyarÄ± geldi.