Pazar yeri Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

AÄŸrÄ±'nÄ±n Murat Mahallesi 29. Ekim Caddesi'nde, geniÅŸ bir alana kurulu sebze meyve satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ±, Ã¼zerindeki kar birikintisi yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ã¶ktÃ¼

Çökme sonucu, ilk belirlemelere göre pazar yerindeki kiÅŸilerden yaralananlar olduÄŸu belirtildi.Ä°tfaiye, polis, saÄŸlÄ±k ve Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

"Bir yaralÄ± enkazdan çÄ±karÄ±ldÄ±"

AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, belediyeye ait bir semt pazarÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±nÄ±n çöktüÄŸünü belirterek, "PazarÄ±n çatÄ±sÄ± biriken kar sebebiyle maalesef çökmüÅŸ. Ölen yok. Åžuana kadar bir yaralÄ± enkazdan çÄ±kartÄ±ldÄ±, enkaz altÄ±nda 2 kiÅŸinin olabileceÄŸi ihtimaline karÅŸÄ±n kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor." dedi.Olay yerindeki enkaz kaldÄ±rma ve kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren IÅŸÄ±n, AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerinin bölgedeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü söyledi.