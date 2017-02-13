Ä°ntihar eden yaÅŸlÄ± Ã§iftin cenazeleri 6 gÃ¼ndÃ¼r alÄ±nmadÄ±

Ã‡eÅŸme'de kaldÄ±klarÄ± otelde intihar notu bÄ±rakÄ±p cesetlerine ulaÅŸÄ±lan yaÅŸlÄ± Ã§iftin cenazeleri Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morgundan 6 gÃ¼ndÃ¼r alÄ±nmadÄ±

ÇeÅŸme ilçesine tatil yapmak için giden Altan (70) ile Ülker Çetin (68) çifti, burada bir otele yerleÅŸmiÅŸ ardÄ±ndan da iki not bÄ±rakÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun süre haber alÄ±namayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuÅŸtu.

Bedenlerinin tÄ±p fakültesinde kadavra olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± vasiyet eden ancak cenazelerin uzun süre suda kalmasÄ± nedeniyle bu istekleri yerine getirilemeyen yaÅŸlÄ± çiftin cenazeleri otopsi için 6 gün önce Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumuna getirildi. Çiftin cenazelerini almak için herhangi bir müracaatÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.