Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 18:02

KadÄ±kÃ¶y Kartal metrosunda korkunÃ§ olay sol bacaÄŸÄ± koptu


KadÄ±kÃ¶y-Kartal metrosunda tekerlekli sandalyedeki bir kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu iÃ§in seferler aksadÄ±.

KadÄ±köy-Kartal metro istasyonu Kartal duraÄŸÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaÅŸÄ±ndaki Utku Özer isimli tekerlekli sandalye kullanan engelli bir ÅŸahÄ±s Kartal metro duraÄŸÄ±na geldi. Metro KadÄ±köy yönüne hareket ettiÄŸi sÄ±rada Özer, kendisini raylara atarak intihar giriÅŸiminde bulundu. Sol bacaÄŸÄ± trenin altÄ±nda kalan Özer olay yerine çaÄŸrÄ±lan itfaiye yardÄ±mÄ±yla trenin altÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±. Trenin altÄ±nda kalan sol bacaÄŸÄ±nÄ±n koptuÄŸu öÄŸrenilen Özer tedavi edilmek üzere Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.  KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± seferler tek hattan yapÄ±labiliyor.

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