Siz terÃ¶ristsiniz diye minibÃ¼ste isyan ettiÄŸi kÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne asÄ±ldÄ±

Okul sonrasÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla Maltepe'ye gitmek isteyen baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±za minibÃ¼ste yine bir kadÄ±n saldÄ±rdÄ±. Olay, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne taÅŸÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'da Pendik-KadÄ±köy hattÄ±nda sefer yapan bir minibüste yaÅŸanan olayda arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte gezmek için Maltepe'ye giden lise öÄŸrencisi Fatma Dilara AslÄ±han Y., A.A.K. isimli kadÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Bir anda genç kÄ±zÄ±n baÅŸörtüsüne asÄ±lan kadÄ±n, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen baÅŸÄ±n kapalÄ± okuyamazsÄ±n" diyerek hakaretlerde bulundu. Genç kÄ±za tekme de atan saldÄ±rgan, ardÄ±ndan kÄ±zÄ±n baÅŸörtüsünü çÄ±kardÄ±. Bir anda neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran genç kÄ±z ise uzun süre olayÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±. TartÄ±ÅŸma üzerine minibüs ÅŸoförü devreye girerek kadÄ±nÄ± sakinleÅŸtirdi. Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde duran ÅŸoför, duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldÄ±rgan kadÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, genç kÄ±z ise ifadesi alÄ±nmak üzere Maltepe Çocuk Büro AmirliÄŸi'ne götürüldü.