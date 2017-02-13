Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 19:09

PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Avrupa'ya kaÃ§maya hazÄ±rlanÄ±rken yakalandÄ±


Avrupa'ya kaÃ§maya hazÄ±rlanan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Adana'da dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±.

Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, kÄ±rsaldaki operasyonlar sonrasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan örgütün üst düzey yöneticilerinin Avrupa'ya kaçmak için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve lojistik sorumlularÄ±ndan Eyüp Çelik'in Adana'ya geldiÄŸi bilgisini aldÄ±. Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Eyüp Çelik'i yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaparken gözaltÄ±na aldÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü'nde sorgulanan Çelik'in, 24 KasÄ±m 2016'da 2 sivil memurun ÅŸehit olup, 33 vatandaÅŸÄ±n da yaralanmasÄ±na neden olan Adana ValiliÄŸi'ndeki bomba yüklü araç saldÄ±rÄ±sÄ± ile Kayseri'deki Komando TugayÄ±'nda vatani görevini yaparken 17 AralÄ±k'ta çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerleri taÅŸÄ±yan otobüse yönelik düzenlenen ve 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu kanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± organize edenler arasÄ±nda olduÄŸu üzerinde duruluyor. SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen Eyüp Çelik, adliyeye sevk edildi.

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Evinin altÄ± adeta tarih kokuyor

Gaziantep'te bina sahibi restore ettiÄŸi evin altÄ±nda maÄŸara olduÄŸu iddialarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla birlikte kazmaya baÅŸladÄ±. BinanÄ±n altÄ±ndan 2 asÄ±rlÄ±k maÄŸara Ã§Ä±ktÄ±.


Siz terÃ¶ristsiniz diye minibÃ¼ste isyan ettiÄŸi kÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne asÄ±ldÄ±

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KadÄ±kÃ¶y Kartal metrosunda korkunÃ§ olay sol bacaÄŸÄ± koptu

KadÄ±kÃ¶y-Kartal metrosunda tekerlekli sandalyedeki bir kiÅŸi intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu iÃ§in seferler aksadÄ±.