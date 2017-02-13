Evinin altÄ± adeta tarih kokuyor

Gaziantep'te bina sahibi restore ettiÄŸi evin altÄ±nda maÄŸara olduÄŸu iddialarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla birlikte kazmaya baÅŸladÄ±. BinanÄ±n altÄ±ndan 2 asÄ±rlÄ±k maÄŸara Ã§Ä±ktÄ±.

Gaziantepli giriÅŸimci Cengiz ZorkiriÅŸçi, aldÄ±ÄŸÄ± tarihi Antep evini restore ettirdi. Evi aldÄ±ktan sonra evin altÄ±nda büyük bir maÄŸara bulunduÄŸu söylentilerine kayÄ±tsÄ±z kalmayan ZorkiriÅŸci, tüm arama çabalarÄ±na raÄŸmen maÄŸarayÄ± ait bir iÅŸarete ulaÅŸamadÄ±. BaÅŸlayan restore çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda evin önündeki bahçeyi kazan ZÄ±rkiriÅŸçi, topraÄŸÄ±n altÄ±nda maÄŸaranÄ±n giriÅŸinin olduÄŸunu anladÄ±. TopraÄŸÄ± tamamen temizlediklerinde alt kata inen merdivenleri bulan ZorkiriÅŸci, yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar sonucunda maÄŸaranÄ±n tarihini henüz bilmediklerini ifade etti.

NE Ä°ÇÄ°N KULLANILDIÄžI BÄ°LÄ°NMÄ°YOR

Evin yaklaÅŸÄ±k 150 yÄ±llÄ±k olduÄŸunu, maÄŸaranÄ±n da 2 asÄ±r önce oluÅŸmuÅŸ olabileceÄŸini belirten genç giriÅŸimci, maÄŸaranÄ±n su sarnÄ±cÄ± ya da kiler olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini ifade etti. MaÄŸaranÄ±n tarihini araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten ZorkiriÅŸçi, olanlarÄ± ise ÅŸöyle anlattÄ±: "BurayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadÄ±n bu evin altÄ±nda maÄŸara olduÄŸu söyleniyor ama bulamadÄ±k, kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nda bahçenin bir bölümünde kar tutmuyor, burada olduÄŸunu tahmin ediyoruz dedi. BurayÄ± restore ederken bahçede toprak bir ekinlik vardÄ±. Önce burayÄ± kaldÄ±rdÄ±k. AltÄ±nda 2-3 metre toprak doldurulmuÅŸ boÅŸluÄŸa ulaÅŸtÄ±k. Bu topraklarÄ± kaldÄ±rÄ±nca merdiven gördük, daha sonra bir duvar çÄ±ktÄ± karÅŸÄ±mÄ±za duvarÄ± kaldÄ±rÄ±nca baktÄ±k ki maÄŸara söylentileri doÄŸru çÄ±ktÄ±. Bu maÄŸaranÄ±n ne için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz" dedi.