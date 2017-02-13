Deprem bÃ¶lgesinde korkutan olay sÄ±cak ve soÄŸuk su birleÅŸti

BeÅŸik gibi sallanan Ã‡anakkale'de jeotermal santrallerinin bulunmasÄ± nedeniyle Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸtu.

Çanakkale'de bir haftadÄ±r deprem fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n sürdüÄŸü AyvacÄ±k ilçesinde, valilik kriz merkezi hasar bilançosunu açÄ±kladÄ±. Buna göre depremde, 480 yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ ve aÄŸÄ±r hasarlÄ± konut olmak üzere toplam 954 yapÄ±da zarar tespit edildi. Korku içindeki vatandaÅŸlar aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±yla da mücadele ediyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 dereceye kadar düÅŸtüÄŸü bölgede bazen hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görülüyor. Çanakkale'de yaÅŸanan bazÄ± depremlerin de merkez üssü olan Tuzla Köyü yakÄ±nÄ±nda jeotermal santrallerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bölgede yerin altÄ±ndan kaynayan sÄ±cak su 1 dereceye düÅŸen soÄŸuk hava ile birleÅŸince zeminden buharlarÄ±n yükselmesi ürkütücü görüntüler oluÅŸturdu.