Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 19:53

Bu kitabÄ± 4 milyon dolara polise satacaktÄ± bakÄ±n ne oldu

tarihi eser kitabÄ±

Ä°stanbul'da polis ekipleri tarihi eser niteliÄŸindeki bir kitabÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±

Ä°stanbul KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan tarihi eser niteliÄŸindeki bir kitabÄ±n satÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri tarihi eser niteliÄŸindeki kitabÄ± satmaya çalÄ±ÅŸan 22 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸüpheli A.K.’yi belirledi. Polis ekipleri, alÄ±cÄ± kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda A.K. ile irtibata geçti. A.K., müÅŸteri kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki polislerden 4 milyon dolar isteyerek Küçükçekmece’de buluÅŸmak için randevu verdi. Polis ekipleri Küçükçekmece’de ki kitapla birlikte buluÅŸmaya gelen ÅŸüpheli A.K.’yÄ± yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. Ekipler tarihi kitaba ise el koydu. 

GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli A.K. Vatan Caddesi’nde bulunan KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’nde sorguya alÄ±ndÄ±. Ele geçirilen tarihi kitap incelenmesi için TopkapÄ± SarayÄ± Müzesi’ne gönderildi. YapÄ±lan ilk incelemelerde kitabÄ±n Süryanice yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, içinde Ä°ncil’den bazÄ± kesitlerin bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±llÄ±k bir kitap olduÄŸu iddia edildi. 

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