Adana ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Adana ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen ve 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi

Adana ValiliÄŸi önünde 2 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 33 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yakalanan ÅŸüpheli adliyeye sevk edildi.AlÄ±nan bilgiye göre, 24 KasÄ±m'daki Adana ValiliÄŸine yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.Polis ekipleri, daha önce tutuklanan zanlÄ±nÄ±n ifadeleri ve istihbarat çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlamayla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla Eyüp Ç'yi yakaladÄ±.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlÄ±, daha sonra adliyeye sevk edildi.Valilik otoparkÄ±nda 24 KasÄ±m 2016'da bombalÄ± araçla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 33 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± terör örgütü PKK'nÄ±n yan kolu TAK üstlenmiÅŸti. Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± valilik otoparkÄ±na bomba yüklü araç koyarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi iddia edilen kadÄ±n teröristin Ç.K. olduÄŸu ve Suriye'ye kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸ, olayla ilgili yakalanan bir kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.