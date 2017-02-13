Darbe giriÅŸiminin kilit isimlerinden Ali Ercan polise teslim edildi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Kurmay BinbaÅŸÄ± Ali Ercan polis ekiplerine teslim edildi
Ankara'da, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Kurmay BinbaÅŸÄ± Ali Ercan'Ä±n Edirne Emniyet MüdürlüÄŸündeki gözaltÄ± iÅŸlemi tamamlandÄ±.Ercan, soruÅŸturmayÄ± yürüten birime teslim edilerek Ankara'ya gönderildi.
Kobra helikopterle havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti
Ercan’Ä±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi kobra helikopterle havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi öÄŸrenildi.Ankara'da, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Kurmay BinbaÅŸÄ± Ali Ercan, 3 gün önce düzenlenen operasyonla Edirne'de oturan annesinin evinde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.