12 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 26 asker tutuklandÄ±

BalÄ±kesir merkezli 12 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 26 asker tutuklandÄ±

BalÄ±kesir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütü soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, BalÄ±kesir merkezli olarak Ankara, Afyonkarahisar, Bingöl, Bolu, Çanakkale, Ä°zmir, Ä°stanbul, KahramanmaraÅŸ, Kocaeli, Konya ve UÅŸak illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 32 askerden 26'sÄ± tutuklanÄ±rken, 4 ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda adli kontrol kararÄ± verildi, 1 ÅŸahÄ±s serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Aranan 1 ÅŸahsÄ±n ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda firari durumda olduÄŸu öÄŸrenildi.