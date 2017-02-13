Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/02/2017 20:41

O illerde yaÅŸayanlar dikkat 16 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

16 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ankara, BartÄ±n, KarabÃ¼k, KÄ±rÄ±kkale ve Zonguldak'Ä±n bazÄ± ilÃ§elerinde elektrikler kesilecek

BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BaÅŸkent EDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ankara'nÄ±n Çankaya, Etimesgut, GölbaÅŸÄ± ve Mamak ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 08.30-16.30 saatleri arasÄ±nda planlÄ± bakÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. 

BartÄ±n'Ä±n Ulus ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-17.00, Karabük'ün Merkez ilçesinin bazÄ± mahallelerinde de 09.00-15.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak. 

AynÄ± gün, KÄ±rÄ±kkale'nin BahÅŸÄ±lÄ± ve Merkez ilçelerindeki bazÄ± mahallelerde 09.00-17.00, Zonguldak'Ä±n Çaycuma, EreÄŸli ve Merkez ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek. 

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BaÅŸkent EDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± Kesinti Listesi ve HaritasÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek. 

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